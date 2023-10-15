«Эпидемия» постельных клопов перекинулась из Парижа в Великобританию

Британские СМИ в последние дни пестрят тревожными заголовками о нашествии постельных клопов. Паразитов замечали в Манчестере, Лестере, Бирмингеме, Лондоне, добрались они и до Шотландии. Видео из лондонского метро, где клоп ползет по ноге пассажира, стало вирусным, его посмотрели миллионы, и тревога еще больше усилилась. Пришлось разъяснять ситуацию с клопами мэру британской столицы. Садик Хан заявил, что насекомые стали настоящим источником беспокойства, а также он сообщил, что общался с французскими коллегами и получил от них ценные рекомендации (до этого «эпидемия» клопов захлестнула Париж).

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Между тем организация Merlin Environmental, проанализировав жалобы от жителей Великобритании на постельных клопов, составила карту, на которой показано, где угроза наиболее существенна. По количеству упоминаний паразитов на душу населения победил Лондон. Также сложная ситуация в Манчестере, Лестере и Бристоле.

Видео дня

В соцсетях обыватели во всем винят туристов: мол, это они, вернувшись из путешествий по Франции, вместе с сувенирами привезли с собой и паразитов. Однако ученые говорят, что туристы здесь ни при чем – клопы в Британии были, есть и будут. По словам Ричарда Нейлора, энтомолога из Фонда постельных клопов, после Второй мировой войны ситуация в Европе значительно улучшилась – насекомых стало меньше, но с 1990-х годов их количество снова стало расти. Этот рост был прерван пандемией, когда рухнули международные перевозки. А сейчас, говорит доктор, все возвращается на круги своя.

О том, что клопы для Англии явление привычное, подтверждают и подписчики нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Подруга еще в 2003 году приехала из Лондона покусанная клопами. Чемодан с вещами сразу отвезла на дезинфекцию, очень переживала, что может в дом клопов занести. Жила в отеле 3*», – пишет подписчица. Есть мнение у наших читателей и по поводу причин увеличения вредной популяции, только виноваты в этом отнюдь не туристы: