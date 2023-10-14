Россиянам назвали выгодные туристические направления в октябре и ноябре

«Сейчас резко падает цена в Турции. Купаться в море можно еще как минимум месяц до середины ноября, а цена падает уже на 40 процентов по сравнению, например, с августом. В то же время пока не растет сильно цена в Таиланде, Эмиратах, Египте, поэтому можно в ноябре поехать туда — там в декабре-январе рост цены будет. Куба остается привлекательной, Шри-Ланка, а вот на Мальдивах уже низких цен нет», — сказал он.