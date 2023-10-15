Шри-Ланка отменит визовые сборы для россиян

Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России и еще четырех стран, заявил министр туризма и земель Харин Фернандо.

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Как указал Фернандо Daily Mirror, вместе с министром общественной безопасности Тираном Аллесом представил кабмину документ на утверждение. По его словам, в постановлении говорится, что туристы из Китая, России, Индии, Таиланда и Индонезии смогут посещать Шри-Ланку без визового сбора, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что туристы этих стран смогут получить визы без комиссии. При посещении Шри-Ланки им необходимо будет получить визу, но плата за это не взимается, виза необходима для безопасности, уточнил Фернандо.