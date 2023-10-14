В сфере туризма Бразилии появились 23 тысячи новых рабочих мест

Согласно данным Генерального кадастра занятых и безработных Бразилии (Caged), из 220 844 рабочих мест, созданных по всей стране в августе 2023 года, 23 600 были созданы в сфере туризма. Такие данные обнародовало Министерство труда и занятости.

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Лидером по числу новых рабочих мест стала сфера гостиничного бизнеса и питания – 14 500 новых мест. Далее следуют пассажирские автоперевозки – 2 600 рабочих мест. На третьем месте – сфера искусства и культуры, где появилось 2 200 новых рабочих мест.