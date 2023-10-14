Более 10 тысяч лисьих хвостов изъяли у пассажиров в аэропорту Стамбула

Чемоданы, набитые лисьими хвостами, обнаружили у двух пассажиров в аэропорту Стамбула. Пушнина находилась в багаже граждан Узбекистана и Греции, прилетевших из Москвы, сообщает пресс-служба Главного управления таможенного контроля Турции.

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У специалистов, проверяющих багаж, подозрительность вызвала необычная плотность в четырех чемоданах пассажиров рейса из российской столицы. В итоге было изъято 10 300 лисьих хвостов, общая стоимость которых превышает 1 млн 236 тысяч турецких лир. По данному факту началось расследование.