Визы на Шри-Ланку для россиян станут бесплатными
Кабинет министров Шри-Ланки одобрил проект постановления Минтуризма об отмене платы за визы для граждан пяти стран: России, Китая, Индонезии, Индии и Таиланда. Об этом в пятницу сообщают ланкийские СМИ.
Соответствующий документ был представлен кабмину на этой неделе. Согласно заключению Министерства туризма, освобождение от сборов послужит бустером для увеличения въездного турпотока в страну и поможет принимать до 5 млн иностранных туристов в год. Именно такую планку ставит перед собой ведомство на ближайшие годы.
Отметим, что в отношении виз ланкийские чиновники раньше занимали достаточно жесткую позицию. Еще в прошлом году въездные документы для иностранцев подорожали почти в 2 раза. В частности, оформление e-visa выросло с 35 до 50 долларов, а виз по прибытии – с 40 до 60 долларов.
Впрочем, желание либерализовать визовую политику у Шри-Ланки появилось еще в начале весны. Тогда об отмене платы за визы впервые заговорила глава Минтуризма республики Диана Гэмаж. Она отметила, что страна изучила подобный опыт других государств, где туризм приносит значительную часть средств в бюджет. Например, в случае с Мальдивами отмена визового сбора положительно сказывается на росте числа прибытий на местные курорты.
Однако тогда проект Дианы Гэмаж остался невостребованным, так как чиновница на следующий день после его презентации оказалась втянутой в коррупционный скандал. Но спустя полгода к нему вернулись и даже одобрили. После уточнения всех формальностей кабмин огласит дату, когда документ официально вступит в силу.