Визы на Шри-Ланку для россиян станут бесплатными

Кабинет министров Шри-Ланки одобрил проект постановления Минтуризма об отмене платы за визы для граждан пяти стран: России, Китая, Индонезии, Индии и Таиланда. Об этом в пятницу сообщают ланкийские СМИ.

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Соответствующий документ был представлен кабмину на этой неделе. Согласно заключению Министерства туризма, освобождение от сборов послужит бустером для увеличения въездного турпотока в страну и поможет принимать до 5 млн иностранных туристов в год. Именно такую планку ставит перед собой ведомство на ближайшие годы.

Отметим, что в отношении виз ланкийские чиновники раньше занимали достаточно жесткую позицию. Еще в прошлом году въездные документы для иностранцев подорожали почти в 2 раза. В частности, оформление e-visa выросло с 35 до 50 долларов, а виз по прибытии – с 40 до 60 долларов.

Впрочем, желание либерализовать визовую политику у Шри-Ланки появилось еще в начале весны. Тогда об отмене платы за визы впервые заговорила глава Минтуризма республики Диана Гэмаж. Она отметила, что страна изучила подобный опыт других государств, где туризм приносит значительную часть средств в бюджет. Например, в случае с Мальдивами отмена визового сбора положительно сказывается на росте числа прибытий на местные курорты.