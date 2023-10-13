Турагенты заметили долгое подтверждение бронирования отелей в Таиланде

В закрытом тг-чате «Источники ТурДома» турагенты подняли вопрос чрезмерно долгого, по их мнению, подтверждения туроператорами гостиниц на Пхукете. Порой и вовсе приходится запрашивать отель на замену желаемому.

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«У нас на этой неделе уже 3 отказа – дальние даты, конец ноября, декабрь, февраль... Заявки по 2–3 дня “висят”», – пишет представитель розничной компании.

«У нас тоже бывает долгое подтверждение, а иногда и отказы», – вторит ему коллега.

Как полагает руководитель одного из туроператоров, активно работающих по Таиланду, проблема не массовая и может быть актуальна лишь для небольшой доли заявок. «Какие-то гостиницы подтверждаются подольше, другие – быстрее. Возможно, сказывается и 4-часовая разница во времени между Москвой и Пхукетом: в России у туркомпаний еще рабочее время, а в Таиланде офис DMC уже закрыт», – поясняет он.

Не видит особых проблем с подтверждением заявок и руководитель тайской принимающей компании «Илвес Тур» Виктор Кривенцов. По его словам, на ноябрь, декабрь, посленовогодние даты свободные номера есть практически во всех гостиницах Пхукета.

Некоторые сложности с бронированием могут возникнуть разве что в отдельных отелях 5*, например, не окажется комнаты на день-два «внутри» запрашиваемого периода проживания.