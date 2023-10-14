Российские туристы едут встречать Новый год в Таиланд и ОАЭ

Россияне предпочитают отмечать новогодние праздники в Таиланде, ОАЭ и других теплых странах. Это подтвердило исследование сервисов "ЮKassa" и "Суточно.ру", передает РИА Новости.

"15 процентов выбирают для новогоднего отдыха теплые страны", - сделали вывод эксперты.

В топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян вошли Таиланд, ОАЭ, Египет, Шри-Ланку и в Турцию. Причем, турецкие курорты чаще всего выбирают, чтобы провести праздники с детьми. Исследование показало, что около 50% россиян планируют в январские выходные путешествовать по России, 30% отправятся в Москву и Санкт-Петербург. Часть опрошенных поедут на горнолыжные курорты и в Европу.