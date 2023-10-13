AZUR air пока не планирует запускать прямые рейсы из России на Занзибар

По всей видимости, участников рынка в настоящее время вполне устраивает организация перелетов на регулярных рейсах, на которых они выкупают блоки мест. Полеты осуществляются с пересадками – через Дубай, Маскат и другие аэропорты, но по цене предложение, судя по всему, выглядит приемлемым для потребителей. Так, в конце сентября полетную программу на гарантированном блоке мест у бюджетного перевозчика flydubai расширил туроператор Anex. Вылеты доступны из 7 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Самары и Уфы. С ноября, как уточнили в компании, частота рейсов из Москвы, Питера, Новосибирска и Екатеринбурга увеличивается до ежедневных вылетов. Перелет на Занзибар осуществляется со стыковкой в Дубае: «Время стыковки в среднем 3–4 часа, но в зависимости от направления может быть и 6 часов, что связано с наличием мест, а возможная продолжительность туров – от 7 до 29 ночей, в зависимости от города вылета». Самый дешевый тур у Anex из Москвы на 8 ночей обойдется в 122 348 руб. на человека, из Екатеринбурга – от 131 260 руб., из Питера – от 143 314 руб.