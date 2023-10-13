AZUR air пока не планирует запускать прямые рейсы из России на Занзибар
Запуск прямых рейсов на солнечный Занзибар откладывается. Авиакомпания AZUR air, получившая допуски на полеты еще в мае, открывать маршрут пока не планирует. «Готовы рассматривать запуск рейсов, если получим запросы на их обеспечение от туроператоров. Но пока их нет», – пояснил TourDom.ru представитель перевозчика.
По всей видимости, участников рынка в настоящее время вполне устраивает организация перелетов на регулярных рейсах, на которых они выкупают блоки мест. Полеты осуществляются с пересадками – через Дубай, Маскат и другие аэропорты, но по цене предложение, судя по всему, выглядит приемлемым для потребителей. Так, в конце сентября полетную программу на гарантированном блоке мест у бюджетного перевозчика flydubai расширил туроператор Anex. Вылеты доступны из 7 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Самары и Уфы. С ноября, как уточнили в компании, частота рейсов из Москвы, Питера, Новосибирска и Екатеринбурга увеличивается до ежедневных вылетов. Перелет на Занзибар осуществляется со стыковкой в Дубае: «Время стыковки в среднем 3–4 часа, но в зависимости от направления может быть и 6 часов, что связано с наличием мест, а возможная продолжительность туров – от 7 до 29 ночей, в зависимости от города вылета». Самый дешевый тур у Anex из Москвы на 8 ночей обойдется в 122 348 руб. на человека, из Екатеринбурга – от 131 260 руб., из Питера – от 143 314 руб.
Предлагают путешествия на Занзибар и другие туроператоры. Например, один из самых доступных по цене туров у Coral Travel обойдется в 245 725 руб. на двоих за 9 дней в трехзвездочном Max Hotel Nungwi в северной части острова. Лететь придется на Oman Air через Маскат. ПАКС предлагает отдохнуть 9 дней в Tropicana Kendwa Beach 3* за 243 656 руб. на двоих. У Space Travel можно приобрести 7 дней отдыха в четырехзвездочном Shaba Boutique Hotel за 245 266 руб. на двух человек. Желающие отдохнуть в более комфортной обстановке могут выбрать пятизвездочный Amani Boutique Hotel от туроператора «Русский Экспресс» – от 393 225 руб. на двоих за 6 ночей.
Добавим, что если лететь до Занзибара самостоятельно в середине октября, за билет на Oman Air туда-обратно готовьтесь заплатить 94,5 тыс. руб. с 19-часовой стыковкой в Маскате.