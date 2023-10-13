Названа стоимость туров на Занзибар

Для бронирования доступны, в зависимости от города вылета, пакетные туры продолжительностью от 7 до 29 ночей, сообщает АТОР. Наибольшей популярностью пользуются туры, включающие 8 ночей. Стоимость путевок зависит от начальной точки путешествия.

© Unsplash

Так, по сведениям экспертов, за пакетный тур на Занзибар с вылетом из Москвы обойдется минимум в 245 тысяч рублей на двоих на 8 ночей. Из Санкт-Петербурга за аналогичное путешествие придется заплатить уже от 287 тысяч рублей.

Восьмидневное путешествие на Занзибар из Самары и Новосибирска будет стоить от 279 тысяч рублей на двоих. То же время пребывания в стране с перелетом из Казани и Уфы обойдется туристам в сумму от 274 тысяч рублей, а вылет из Екатеринбурга будет стоить чуть меньше — от 263 тысяч рублей.

По словам экспертов, новогодние туры на Занзибар значительно подорожают. Из Москвы на 8 дней праздников с вылетом 30 декабря пакетный тур будет стоить минимум 360 тысяч рублей на двоих. Это цена за отдых в двухзвездочном отеле, отмечают специалисты. Гостиница же в четыре звезды обойдется уже минимум в 458 тысяч рублей, а отдых в отеле с пятью звездами будет стартовать от 497 тысяч рублей на двоих.