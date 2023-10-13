Турэксперт оценила, безопасно ли россиянам отдыхать в Египте

Опасности для российских туристов в Египте, который граничит с Израилем и Сектором Газа, нет. Об этом kp.ru рассказала директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева.

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По ее словам, популярные у россиян курорты, в том числе, Хургада и Шарм-Эль-Шейх, находятся на большом расстоянии от Сектора Газа и от израильской границы.

"Обстановка на египетских курортах спокойная, все туристы планово отдыхают. Туры в приграничную Табу мы не продаем, поэтому наших туристов там нет", - уточнила Домостроева.

Эксперт подчеркнула, что отели и аэропорты в стране по-прежнему находятся под охраной. Однако изменения коснулись экскурсий из Египта в Израиль, в связи со сложившейся обстановкой они были отменены.

"Граница с Израилем закрыта, на экскурсии туда туристы не выезжают", - сказала она.