Россиянам предлагают новую гостиницу: заказы в номера доставляют роботы
Первая гостиница открылась в граничащем с Приморским краем китайском Суйфэньхэ. Туда уже могут начать заселять россиян.
Как пишет biang.ru, гостиница расположена в центре города. Там имеется 79 различных номеров: двуместные с одной большой кроватью, двуместные с двумя кроватями, а также семейные номера для проживания троих человек и более.
«В связи с ростом туристического потока из России в контексте запуска безвизовых поездок тургрупп, количество туристов будет продолжать расти. Часть тургрупп планируется разместить в новой гостинице», – сообщается на портале.
Примечательно, что заказы клиентов из магазинов и ресторанов будут развозить автоматизированные роботы. Они будут доставлять их прямо к двери гостиничного номера.
Ранее «ФедералПресс» писал, что с открытием безвизового режима между Россией и Китаем туристы из Приморья начали активные поездки в Поднебесную. Путешествие можно подобрать на любой кошелек и практически на любое число дней.