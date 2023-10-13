Россиянам предлагают новую гостиницу: заказы в номера доставляют роботы

Первая гостиница открылась в граничащем с Приморским краем китайском Суйфэньхэ. Туда уже могут начать заселять россиян.

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Как пишет biang.ru, гостиница расположена в центре города. Там имеется 79 различных номеров: двуместные с одной большой кроватью, двуместные с двумя кроватями, а также семейные номера для проживания троих человек и более.

«В связи с ростом туристического потока из России в контексте запуска безвизовых поездок тургрупп, количество туристов будет продолжать расти. Часть тургрупп планируется разместить в новой гостинице», – сообщается на портале.

Примечательно, что заказы клиентов из магазинов и ресторанов будут развозить автоматизированные роботы. Они будут доставлять их прямо к двери гостиничного номера.