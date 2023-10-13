Названы самые популярные направления на январские каникулы

Жители РФ начали активно бронировать туры и жилье на новогодние праздники с конца сентября. Самые популярные направления выяснили аналитики платежного сервиса ЮKassa, туроператора Anex и сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

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Со 2 по 8 октября оборот платежей турагентств вырос в два с лишним раза по сравнению с 3-9 октября прошлого года. Оплаченных туров стало больше на 67 процентов, средний чек увеличился на четверть и составил 27,4 тысячи рублей. Также на четверть вырос средний чек на онлайн-платформах по продаже авиабилетов - до 53 тысяч рублей, свидетельствуют данные ЮKassa. При оплате турпакетов путешественники часто прибегают к рассрочке и в таких случаях тратят на отдых куда больше. Если в 2022-м за тур, оплаченный по частям, россияне в среднем тратили 65 тысяч, то теперь показатель вырос до 135,5 тысячи рублей.

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Как показал опрос на сайте финтех-компании ЮMoney, примерно половина пользователей в новогодние праздники планирует путешествовать по России, 15 процентов предпочтет теплые страны (Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланка, Мальдивы), остальных манят горнолыжные курорты и Европа.

По оценке Anex, сейчас растет спрос на бронирование туров в Таиланд, ОАЭ, Египет, на Шри-Ланку и в Турцию. В двух первых странах, как и на Шри-Ланке, россияне чаще выбирают отели с четырьмя-пятью звездами, с завтраком либо полупансионом. Египет и Турция традиционно ассоциируются с более экономичным отдыхом, зато по системе "все включено".

Внутри России больше всего заявок на туры приходится на Краснодарский край, Ленинградскую, Калининградскую и Московскую области. На новогодние каникулы выбирают в основном туры на пять дней, с проживанием в трехзвездочных отелях с завтраками.