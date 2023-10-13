Из Владивостока запускают прямые рейсы в Далянь: когда и сколько стоит

Из аэропорта Владивостока начнут выполнять прямые рейсы в китайский Далянь. Запуск запланирован на 19 октября.

© PerAdrian/commons.wikimedia.org

Как сообщает пресс-служба аэропорта, выполнять перелеты будет китайская авиакомпания Hainan Airlines на Boeing 737-800. Самолеты будут летать по четвергам, билеты уже поступили в продажу. Полет в классе эконом в одну сторону стоит 339 евро, или 34,9 тысячи рублей по курсу на сегодняшний день.