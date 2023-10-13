Новый год в Азии: что в программе, и сколько стоит такой отдых
Турфирма «China Travel» представила инновационное предложение новогодних туров в Азию под брендом «Новый Год с другой стороны». Источники из АТОР утверждают, что идея заключается в том, чтобы предоставить российским туристам разнообразные варианты празднования в Азии на Новый Год 2024 года. В ассортименте представлены уникальные, но в то же время бюджетные предложения, пишет Центральная Служба Новостей.
Пакеты включают четыре программы в Китае, Малайзии, три в Японии и по одной в Индонезии, Южной Корее, Мьянме. Есть также мультитур по Вьетнаму, Камбодже и Лаосу. Отдых в Китае на новогодние дни, когда спрос ниже обычного, гарантирует минимальные цены и отсутствие больших туристических потоков. Как отмечается в «China Travel», страны Юго-Восточной Азии предоставляют мультипутешествие по цене одного тура.
Среди выделяющихся предложений — «Большой Индокитайский Вояж» за $1 249 на 12 дней без авиаперелета, включающий Вьетнам, Лаос и Камбоджу. В плане поездки места, такие как Луанг Прабанг в Лаосе (под охраной ЮНЕСКО) и храмовый Ангкор в Камбодже. Кроме того, представлены различные активные программы в других странах региона.
Дополнительные предложения включают в себя поездку в Индонезию «Куала-Лумпур (3 ночи) — Бали (9 ночей)» за $2 660 и двухнедельное путешествие на малайзийский остров Лангкави за $2 615. Для желающих исследовать Японию, «China Travel» рекомендует тур «Новый год в Токио 2023–2024» с экскурсиями в Никко и курорт Кинугава.