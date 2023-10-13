В сети обсуждают случай, произошедший с пассажирами во время 15-часого перелета. Его непосредственные участники поделились подробностями на форуме Reddit.

Парень и девушка, чьи имена не называются, летели ночным рейсом, длительность которого составляла 15 часов. После взлета путешественники решили поспать, однако такой возможности у них не было на протяжении всего полета.

Проблема заключалась в том, что на сиденье сзади молодых людей располагалась семейная пара с 3-летним ребенком, а сам мальчик почти все 15 часов провел на коленях у родителей.

"В течение первых двух часов он пинал спинки наших сидений, вставал на колени к родителям, хватал меня за волосы и тыкал в нас бумажками".

Пара уточняет, что не сделали замечание соседям, так как понимают, что путешествовать с детьми бывает трудно. Однако даже после того, как малыш успокоился и уснул, они сами уснуть так и не смогли.

Причиной тому послужило недовольство сидящий сзади женщины опущенной перед ней спинкой сиденья. Ей "было крайне неудобно находиться на своем месте, потому что спинка упиралась в спящего на ее руках ребенка".

Автор истории не стала возвращаться в исходное положение и оставила спинку под наклоном. Девушка отметила приемлемость своего решения, ведь на протяжении нескольких часов ей приходилось терпеть явные неудобства, которые она никак не комментировала.

Пользователи поддержали автора и рассказали об аналогичном видении описанной ситуации. Как отметили некоторые, подобное поведение непозволительно, так как на родителях лежит ответственность за соблюдением правил приличия их ребенком.