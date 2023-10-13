Финский МИД не может остановить шопинг-туры из России

Скандинавцы негодуют: санкции на въезд российских машин с сентября действуют в Финляндии, с октября – в Норвегии, а российские туристы все в том же количестве продолжают ехать в шопинг-туры в приграничные финские магазины. Изменение лишь одно: раньше ездили автобусы поменьше, теперь побольше. В них пришлось пересесть тем, кто сейчас не может пользоваться личным транспортом из-за ограничений.

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Эффекта от ужесточений не видно. Приезжие все также лихо сметают с полок товары, не попадающие под санкции, берут количество, максимально допустимое к вывозу, и, сказав «Адьос!», пересекают границу. Главное – соблюсти два правила: общая сумма покупок не должна превышать 300 евро, а вес – не более 20 кг.

Микроавтобус на полтора десятка мест отоваривается в магазине в течение часа. Что вдвойне раздражает финнов, что у россиян еще и получается делать бизнес в этих условиях – на трансферах часто приезжают не сами покупатели, а посредники, обладающие мультивизами, которые закупают товары, чтобы привезти клиентам в Россию.

«В этот шопинг-туризм МИДу сложно вмешаться. Многое зависит от таможни. С точки зрения санкций происходящее совершенно законно», – признается в бессилии руководитель санкционного департамента МИД Финляндии Пиа Сариваара.

Местные жители в открытую называют новые пограничные правила полной чушью. Правда, некоторые, несмотря на то что гости из России делают им кассу, не желают добра приезжим: «Россияне умеют обходить правила и даже сейчас получают то, что хотят. Полный запрет был бы более уместным».