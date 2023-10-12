Сколько стоит путевка в Турцию, Египет, ОАЭ, Мальдивы в октябре 2023 года

Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила о начале продажи путевок в Турцию на лето 2024 года. Сколько сейчас туда стоит съездить отдохнуть и какие цены туров в другие страны?

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Сколько стоит путевка в Турцию на лето следующего года

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По данным АТОР, туристы могут сэкономить до 50% стоимости тура за счет раннего бронирования.

«Динамика спроса неплохая: туристов привлекает возможность купить тур с хорошими скидками», — говорится на сайте Ассоциации туроператоров.

По данным АТОР, сейчас на лето 2024 года можно приобрести путевки в Турцию на двоих с вылетом из Москвы в четырехзвездочный отель на 7 дней за 135 000 рублей. В пятизвездочный отель тур на двоих будет стоить в районе 165 000 рублей.

«Какими будут цены турецких отелей на сезон-2024, туроператоры пока не берутся судить. В Space Travel со ссылкой на турецких партнеров говорят, что отельеры и сами сейчас пребывают в некоторой растерянности по этому вопросу», — пояснили в АТОР.

Сколько стоят туры в Турцию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы в октябре 2023 года

В Турцию в октябре нынешнего года можно приобрести билеты на двоих на семь дней в четырехзвездочный отель по системе «все включено» с вылетом из Москвы от 117 000 рублей. Стоимость тура при аналогичных условиях в пятизвездочный отель будет стартовать от 131 000 рублей.

Стоимость путевки в Египет с вылетом из Москвы на семь дней в четырехзвездочный отель по системе «все включено» начинается от 138 000 рублей. В пятизвездочном отеле можно отдохнуть вдвоем минимум за 151 000 рублей.

Цены на Мальдивы существенно отличаются от отдыха в Турции и Египте. Семь ночей на двоих с вылетом из российской столицы с опцией «все включено» будет стоить от 366 000 рублей. В пятизвездочном отеле цены начинаются с отметки 481 000 рублей.

В ОАЭ с вылетом из Москвы россияне могут отдохнуть в четырехзвездочном отеле по системе «все включено» за 217 000 рублей. Стоимость в пятизвездочном отеле стартует с 241 000 рублей.

Сколько сейчас стоят горнолыжные зарубежные курорты

По данным АТОР, россияне могут вдвоем заплатить за зарубежный горнолыжный курорт 115 000 рублей, если посетят армянский Цахкадзор.

Горнолыжный отдых в Италии обойдется минимум в 280 000 рублей, а в Южной Корее — в 740 000 рублей.

Поездка вдвоем в Узбекистан на склоны Чимганских гор будет стоить от 155 000 рублей без учета стоимости билетов на самолет.

«На склонах Чимганских гор работают четыре горнолыжных курорта: Чимган, Бельдерсай, Амирсой и Янгиабад. Все они расположены в пределах 80–120 км. от Ташкента, что делает возможным интересные комбинации активного отдыха и экскурсионного», — говорится на сайте Ассоциации туроператоров.

Стоимость отдыха на европейских горнолыжных курортах стартует от 280 000 рублей без учета стоимости виз.