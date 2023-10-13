Туристы, улетевшие из Израиля, не могут найти багаж

Граждане РФ продолжают пользоваться аэропортом Бен-Гурион, чтобы улететь в Россию подальше от конфликта. Аэропорт функционирует в особых напряженных условиях – сирены воздушной тревоги периодически предупреждают об опасности и прерывают работу. К этому, похоже, привыкли многие из местных служб.

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«Улетали очень стрессово. Раздались звуки сирены, полетели ракеты, а мы уже находились в самолете. Потом все прекратилось – пора лететь. А тебе говорят, что нужно подождать, потому что догружают багаж. Ребят, может быть, ну его и лучше полетим?» – вспоминают пассажиры пережитые ощущения.

Если, находясь в Израиле, многие думают только о том, как бы быстрее оказаться в спокойной обстановке, то по прибытии домой вспоминают и о хлебе насущном: «Летели 11 октября рейсом WZ028 через Махачкалу – у части самолета не прилетел багаж. Теперь непонятно, прилетит ли он ближайшими рейсами…» – огорчаются туристы.

Судя по отзывам других пассажиров, на быструю доставку надеяться не приходится: если прилетит, то будет счастье. Мы 30 сентября один чемодан потеряли еще до всей смуты. Нет до сих пор! Авиакомпании пофиг, службе розыска тоже. Они нас отправляют в Бен-Гурион искать самим».