Туроператор заметил рост интереса к новогодним турам на Бали

«Аэрофлот» пока не открыл продажи билетов на прямые рейсы в Индонезию, но российские туристы уже готовятся к новогодним праздникам на Бали. По информации туроператора PAC Group, в последнюю неделю увеличилось количество тех, кто стремится купить тур на знаменитый остров.

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«У нас бронируется только 5* и 5* делюкс. Выросли продажи комбинированных туров по стране: Бали + Ява, Бали + Комодо», – так компания описала предпочтения. Клиенты выбирают и отдых в Убуде в лакшери-сегменте. Это отели Capella Ubud 5*, Ritz Mandapa 5*, K Club 5*, Viceroy 5*, Four Seasons 5*. Кроме того, PAC Group заметили рост интереса к путешествиям по северу острова в комбинации с отдыхом в национальных парках и на Балийском море. Поступают также заказы на свадебные церемонии на острове.

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Корреспондент TourDom.ru посмотрел, как туристы, желающие провести Новый год на Бали, могут добраться туда из Москвы, и оценил затраты. Например, 28 декабря можно вылететь рейсом Qatar Airways в 22:55 с удобной трехчасовой пересадкой в Дохе. А вернуться – 8 января этим же перевозчиком, стыковка займет уже 10 часов.

Что касается бюджета, то такой тур с размещением в отеле La Berceuse Resort and Villa в Нуса Дуа обойдется в 4363 евро (476 тыс. руб.) на двоих. Для сравнения, при самостоятельном бронировании только лишь за авиабилеты Qatar Airways паре придется заплатить 379 тыс.

Хорошие тарифы есть на рейсах сразу после Нового года с 1 по 11 января, уточнили в компании.

Туристов привлекают на Бали хороший климат и возможность разместиться в лучших отелях. У туроператора есть гарантированные номера в Intercontinental 5*, Ayodya Resort 5*, Melia Bali 5*, Andaz Sanur 5*, Mulia Resort 5*. На Бали часто появляются новинки. Например, уникальный отель без стен на фоне природы в Убуде Buahan, A Banyan Tree Escape 5*. «Наши специалисты уже увидели и изучили этот и другие отели – поэтому за рекомендациями смело обращайтесь к нам», – рассказали в PAC Group.