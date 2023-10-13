Посольство РФ посоветовало россиянам улетать из Израиля регулярными рейсами

Посольство РФ и Израиле посоветовало россиянам покинуть страну, пока есть возможность. Об этом пишет РИА Новости.

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В дипмисии добавили, что пока есть возможность покинуть Израиль самостоятельно, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний.

Со своей стороны, посольство отметило, что продолжает следить за ситуацией с вылетами из международного аэропорта в Тель-Авиве.

10 октября посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов сообщал, что сотни граждан России подали в российское посольство в Израиле заявления с просьбой об их эвакуации. Дипломат напомнил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи, Минеральные воды. Сейчас они работают практически в регулярном режиме с рядом ограничений.

Посол заверил, что техническая возможность осуществить переезд из Тель-Авива в Россию сохраняется, она реальна.