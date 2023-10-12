Туристов выселили из отеля в Турции через два дня после заезда

Турагенты сообщают редакции TourDom.ru об участившихся случаях закрытия турецких отелей без предупреждения. В частности, 8 октября туристы заселились в Giardino Segreto Della Regina 4* в Кемере, а уже через два дня их попросили выехать из номера в связи с прекращением оказания услуг.

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«Мы не можем влиять на решения отелей в вопросах закрытия», – такой ответ турагент получила от принимающей компании.

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Клиентам предложили несколько альтернативных вариантов без доплаты с трансфером, но, по словам представителя розницы, все они оказались более низкого уровня, чем изначально забронированная гостиница. Гости могли рассмотреть четырехзвездочные İstanbul Beach, Beso Beach, Fame Beach и трехзвездочный Castle Park.

Туристы запросили переезд в отель категории 5* – Kilikya Camyuva, но озвученные туроператором условия их не устроили:

«У нас две семьи с детьми, и договориться не получилось. В результате всех в массовом порядке отвезли в Fame Beach: радуйтесь, что не на улице».

Турагент сообщила и о другом случае переселения ее клиентов, правда, он произошел еще до вылета на отдых. «Был подтвержден Transatlantik Beach. Туроператор неожиданно проинформировал, что отель закрывается. Без доплаты предложили лишь Transatlantik (Ex. Queen Elizabeth Elite Suite) 5*, перебронировать на другие варианты можно по возросшим ценам».

О прекращении работы объекты размещения должны предупреждать своих партнеров заранее, считает турагент:

«Почему туристы должны страдать за свои немаленькие деньги?»

Ранее TourDom.ru рассказывал еще об одном инциденте: турагент случайно узнал, что забронированная для клиентов гостиница в Турции закроется через несколько дней после их заезда. Можно предположить, что некоторые отели принимают решение об окончании работы спонтанно, руководствуясь неважными показателями загрузки.

В подобных случаях турист должен самостоятельно принимать решение о переезде в другую гостиницу с доплатой или без, пояснил юрист Игорь Косицын.