Назван город, где российских туристов стало в десять раз больше

Генконсул России в Гонконге Анатолий Каргаполов сообщил, что в этом году город-государство посетили более 22 тысяч россиян. Об этом пишет РИА Новости.

© Unsplash

По словам генерального консула РФ в Гонконге Анатолия Каргаполова, в Гонконг за первые восемь месяцев 2023 года приехали более 22 тысяч российских туристов. Главными причинами сокращения турпотока генконсул назвал коронавирусные ограничения и отсутствие прямых рейсов.

"За весь прошлый год Гонконг посетили чуть более двух тысяч россиян, в то время как до пандемии этот показатель превышал 130 тысяч человек", — напомнил Анатолий Каргаполов.

Но после снятия всех ограничений ситуация изменилась, и уже 22 тысячи россиян смогли съездить в Гонконг. Также генконсул заметил, что и жителям Гонконга интересны путешествия в Россию, особенно в Москву, Санкт-Петербург и на Дальний Восток.