В АТОР раскрыли стоимость путевок в Египет на ноябрьские праздники

Недельный пакетный тур в Египет на ноябрьские праздники обойдется россиянам в сумму от 150 тысяч рублей на двоих. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

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Так проживание в трехзвездочном отеле и перелет будут стоить примерно 150-160 тысяч рублей, а с проживанием в гостиницах с четырьмя или пятью звездами – 160-180 и 170-195 тысяч рублей соответственно. Цены на путевки с люксовыми отелями начинаются с 250 тысяч рублей. Трехдневный круиз по Нилу может обойтись в 230-240 тысяч рублей за двоих.

Как отметили в Ассоциации, спрос на отдых в Египте в начале ноября вырос на 15-20% год к году. Кроме того, направление вошло в топ-3 в это время года. Эксперты при этом советуют покупать туры и авиабилеты сейчас, так как спрос будет только расти, а за неделю до праздников билеты на рейсы могут закончиться.