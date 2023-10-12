В АТОР назвали стоимость путевок в Египет на ноябрьские праздники

При этом эксперты призвали не ждать горящих путевок. Так, отдохнуть неделю вдвоем можно за 150 тысяч рублей в отеле «три звезды» - перелет включен. «Четверки» обойдутся в 180 тысяч рублей, а люксовые «пятерки» - до 250 тысяч.

Также в АТОР рассказали, что недельный круиз по Байкалу обойдется россиянам минимум в 140 тысяч рублей. Отмечается, что такая стоимость ждет тех туристов, которые успеют забронировать поездку заранее. При этом за дорогу и отдых до или после водного путешествия придется заплатить дополнительно. Туристам предлагают на выбор два теплохода, а также экспедиционное судно, передает «Радиоточка НСН». До этого сообщалось, Амурская и Мурманская области в летний сезон этого года стали лидерами по наибольшему приросту туристического потока внутри России.