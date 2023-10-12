Стоимость новогоднего отдыха в Костроме опять шокировала

В большинстве крупных костромских гостиниц мест уже нет. Туристам остается рассчитывать на небольшие отели, хостелы, а также квартиры. Правда, говорить о том, что цены там доступные, не приходится. Судя по ценам на крупном сайте-агрегаторе, сутки обойдутся минимум в 11-13 тысяч. Есть, правда, варианты в Заволжье и в Костромском районе — это будет стоить около 7 тысяч рублей.