Стоимость новогоднего отдыха в Костроме опять шокировала
Цены постоянно растут.
Провести новый год в Костроме будет не очень дешево, узнал KOSTROMA.TODAY.
В большинстве крупных костромских гостиниц мест уже нет. Туристам остается рассчитывать на небольшие отели, хостелы, а также квартиры. Правда, говорить о том, что цены там доступные, не приходится. Судя по ценам на крупном сайте-агрегаторе, сутки обойдутся минимум в 11-13 тысяч. Есть, правда, варианты в Заволжье и в Костромском районе — это будет стоить около 7 тысяч рублей.
Отметим, что новый год в Костроме всегда был популярен среди туристов. И цены на гостиницы в это время растут у нас каждый год. Причем бронируется все еще в сентябре.
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13 тысяч за сутки: стоимость новогоднего отдыха в Костроме опять шокировала