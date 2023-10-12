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Стоимость новогоднего отдыха в Костроме опять шокировала

Цены постоянно растут.

Стоимость новогоднего отдыха в Костроме опять шокировала
© Kostroma.Today

Провести новый год в Костроме будет не очень дешево, узнал KOSTROMA.TODAY.

В большинстве крупных костромских гостиниц мест уже нет. Туристам остается рассчитывать на небольшие отели, хостелы, а также квартиры. Правда, говорить о том, что цены там доступные, не приходится. Судя по ценам на крупном сайте-агрегаторе, сутки обойдутся минимум в 11-13 тысяч. Есть, правда, варианты в Заволжье и в Костромском районе — это будет стоить около 7 тысяч рублей.

Отметим, что новый год в Костроме всегда был популярен среди туристов. И цены на гостиницы в это время растут у нас каждый год. Причем бронируется все еще в сентябре.