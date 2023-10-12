При поездках в Азию следует опасаться комаров
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как туристы могут защититься от лихорадки Денге при поездках в тропические страны.
Как пишет «Звезда», переносчиком вируса являются комары. Проявляется болезнь как многие вирусные болезни, для нее характерны головная боль и температура.
Жемчугов отметил, что в первую очередь следует опасаться комаров, при вечерних прогулках одеваться так, чтобы открытых частей тела было как можно меньше. Подойдет одежда с воротником, манжетами, брюки. Также стоит использовать мази, кремы, а также жидкость против комаров.
Специалист призвал при наличии тяжелых симптомов после возвращения из стран Азии незамедлительно обращаться к врачу.
Жемчугов отметил, что на Тайване заболели лихорадкой 15 тыс. человек, и это «достаточное количество, чтобы заволноваться».
Ранее "СП" писала, что Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывает как можно скорее пройти вакцинацию людей, которые еще не защищены от COVID-19 и сезонного гриппа. Особенно это касается группы риска.