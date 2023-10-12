При поездках в Азию следует опасаться комаров

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как туристы могут защититься от лихорадки Денге при поездках в тропические страны.

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Как пишет «Звезда», переносчиком вируса являются комары. Проявляется болезнь как многие вирусные болезни, для нее характерны головная боль и температура.

Жемчугов отметил, что в первую очередь следует опасаться комаров, при вечерних прогулках одеваться так, чтобы открытых частей тела было как можно меньше. Подойдет одежда с воротником, манжетами, брюки. Также стоит использовать мази, кремы, а также жидкость против комаров.

Специалист призвал при наличии тяжелых симптомов после возвращения из стран Азии незамедлительно обращаться к врачу.

Жемчугов отметил, что на Тайване заболели лихорадкой 15 тыс. человек, и это «достаточное количество, чтобы заволноваться».