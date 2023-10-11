Мнение: цены на туры «психологически неприемлемы» для туристов

По пока неподтвержденной информации от турагентов, из четырех российских городов – Перми, Самары, Тюмени и Челябинска – появятся прямые авиарейсы в Таиланд. Как отмечают наблюдатели, это как нельзя кстати для туррынка регионов, так как ассортимент туристической перевозки оставляет желать лучшего.

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Корреспондент TourDom.ru пообщался с представителями розничных туркомпаний из Перми и Самары. По словам пермского турагента, из аэропорта Большое Савино действительно заявлены рейсы AZUR air на Пхукет с частотой раз в 10–11 дней. Однако цены на туры пока выставил лишь один туроператор, причем даты вылетов не совпадают с заявленными AZUR. Вероятно, речь идет о турпакетах на базе перелетов другими авиакомпаниями со стыковками.

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Ассортимент выездных направлений с прямыми перелетами на осенне-зимний сезон пока ограничивается Египтом. Летние программы в Турцию на днях заканчиваются.

«Выбирать путешественникам практически не из чего. У нас традиционно были вылеты в ОАЭ, но теперь отправляться на это направление приходится из Екатеринбурга, а это 360 км от Перми», – рассказал турагент.

Что касается цен на туры, то они «космические». Таиланд – в среднем 250 тыс. руб. на двоих, Египет (Шарм-эль-Шейх) – 150 тыс. руб., правда, с питанием «всё включено». «Для туристов такие расценки “психологически неприемлемы”. Дело даже не в отсутствии у людей денег. У нас есть платежеспособные клиенты, но они попросту не хотят отдавать за тур вдвое большую сумму, чем год назад», – поясняет специалист.

Немногим радостнее картина с ассортиментом зарубежных направлений и в Самаре. Из этого города с начала ноября заявлены чартеры на бортах AZUR air в Таиланд: раз в 11 дней на Пхукет и «тринадцатидневки» в Паттайю (аэропорт Утапао). Кроме того, есть прямые перелеты в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду, а также в ОАЭ. «Хотелось бы ещё хотя бы Шри-Ланку», – говорят турагенты. В отличие от тех же Перми или Челябинска, где относительно недалеко есть региональный хаб, Екатеринбург, у туристов из Самары альтернатива прямым вылетом из своего города – отправляться в тур из неблизкой Москвы.