«Аэрофлот» увеличивает частоту полетов из Москвы в Дубай (ОАЭ) с 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Авиаперевозчик будет выполнять три собственных ежедневных рейса в международный аэропорт Дубая из аэропорта «Шереметьево». Новая частота позволит удовлетворить возросший сезонный спрос на перелеты в ОАЭ, отмечают в компании.