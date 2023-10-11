$99.93-1.42105.69-1.35

«Аэрофлот» увеличивает частоту полетов из Москвы в Дубай

«Аэрофлот» увеличивает частоту полетов из Москвы в Дубай (ОАЭ) с 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Авиаперевозчик будет выполнять три собственных ежедневных рейса в международный аэропорт Дубая из аэропорта «Шереметьево». Новая частота позволит удовлетворить возросший сезонный спрос на перелеты в ОАЭ, отмечают в компании.

«Аэрофлот» увеличивает частоту полетов из Москвы в Дубай
© Unsplash

Также ранее «Аэрофлот» анонсировал региональную программу полетов в Дубай.

«Авиакомпания с 21 декабря открывает прямые рейсы в ОАЭ из Казани, Екатеринбурга и Новосибирска», — говорится в сообщении.

Кроме того, к услугам пассажиров рейсы в Дубай из Сочи и Санкт-Петербурга, которые под кодом «Аэрофлота» выполняет дочерняя авиакомпания «Россия», рассказали в компании.

1