«Аэрофлот» увеличивает частоту полетов из Москвы в Дубай (ОАЭ) с 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Авиаперевозчик будет выполнять три собственных ежедневных рейса в международный аэропорт Дубая из аэропорта «Шереметьево». Новая частота позволит удовлетворить возросший сезонный спрос на перелеты в ОАЭ, отмечают в компании.
Также ранее «Аэрофлот» анонсировал региональную программу полетов в Дубай.
«Авиакомпания с 21 декабря открывает прямые рейсы в ОАЭ из Казани, Екатеринбурга и Новосибирска», — говорится в сообщении.
Кроме того, к услугам пассажиров рейсы в Дубай из Сочи и Санкт-Петербурга, которые под кодом «Аэрофлота» выполняет дочерняя авиакомпания «Россия», рассказали в компании.