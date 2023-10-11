В Египте заявляют о безопасности для туристов

Нападение в Александрии на израильских туристов в Египте называют досадным инцидентом и частным случаем. В местных СМИ выражают уверенность, что недавнее убийство трех человек полицейским не окажет влияния на туристическую отрасль страны. Бодрые выводы делают чиновники и эксперты, официальных заявлений высших руководителей пока не было.

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Представитель Министерства туризма и древностей Египта Абдель Райхан в газете Akhbar el Yom оптимистично прокомментировал фотографию, на которой группа туристов гуляет по району Амуд аль-Савари, где произошла трагедия. По его словам, «Египет – единственная страна в мире, где гости всех национальностей находятся в полной свободе и безопасности в любое время дня и ночи».

Однако власти Израиля призвали своих граждан как можно скорее покинуть Египет из-за того, что называют «страхом мести». А в посольстве США американцам посоветовали быть осторожными, отметив, что «инцидент может быть связан с военными действия в Газе и Израиле».

Власти Египта содействовали процессу эвакуации израильских туристов, сопроводив их до контрольно-пропускного пункта «Таба» на египетско-израильской границе. При этом для безопасности тех, кто решил остаться до завершения тура, был выделен полицейский наряд.

В местной прессе напоминают, что в настоящее время убийца арестован, следствие выясняет обстоятельства произошедшего. По одной из официальных версий, офицер неправильно оценил ситуацию с безопасностью и поэтому открыл огонь по туристам. При этом эксперты уточняют, что на имеющихся видеозаписях видно, что стрельба не была случайной.

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