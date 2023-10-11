Туристам разъяснили обстановку в Египте в ответ на их опасения

В закрытом канале для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B», где обсуждается эта тема, турагенты подтверждают: туристы, которые в ближайшие дни планировали отправиться на отдых в Египет, проявляют беспокойство. Им приходится объяснять, что палестинские территории находятся на большом удалении от курортов Красного моря. Например, по данным 2GIS, от Шарм-эль-Шейха до Газы – 547 км. По информации туроператоров, на Синайском полуострове спокойно. «На территории Египта военные действия не ведутся. Гиды и туристы записывают видео о том, что отдыхать здесь безопасно», – рассказали нашему корреспонденту в «Интуристе». Представитель Anex сообщил, что желающих отказаться от туров у них нет.

Тем не менее некоторые туристы все же меняют планы и выбирают другие направления. Судя по комментариям турагентов, отказы поступают от тех, кто еще не успел оплатить поездки. В качестве альтернативы они выбирают Турцию или Арабские Эмираты. А вот туристы, уже купившие туры, не отказываются, так как по закону при расторжении договора туроператор имеет право удержать фактически понесенные расходы. Накануне заезда они могут составлять до 100% от стоимости поездки, поэтому менять планы слишком накладно. Возврат общей цены турпродукта в соответствии с ФЗ-№ 132 (ст. 14) производится только тогда, когда правительство официально признает наличие угрозы безопасности граждан и выпустит рекомендацию воздержаться от поездок в ту или иную страну – например, как это произошло с Израилем. По поводу Египта никаких предупреждений от госорганов не поступало.