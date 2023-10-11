Русская духовная миссия в Иерусалиме приостановила прием паломников
Заместитель начальника Русской духовной миссии (РДМ) в городе Иерусалим иеромонах Дометиан (Маркарян) заявил, что до 20 октября приостанавливается прием паломников.
"Мы не знаем, что будет завтра, - объяснил он это решение в беседе с РИА Новости. - Позавчера Вифлеем был открыт, вчера въезд в город перекрыли, сегодня на Святые места можно добраться беспрепятственно. Авиакомпании еще летают, паломники могут добираться до Израиля как в частном порядке, так и группами, но компании отменяют отдельные рейсы. Ситуация меняется каждые несколько часов".
Священнослужитель подчеркнул, что были сложности и у тех, кто летел в страну с помощью турецких авиакомпаний.
"Тех, кто летел в Израиль турецкими авиакомпаниями с туристическими целями, не допускали до рейсов. Люди долетали до Турции, там была пересадка, они были зарегистрированы на рейс, но когда узнавали, что цель визита - туризм, им говорили, что не сажают на рейс", - заявил он.
Между тем, по данным РДМ, большинство российских туркомпаний, организующих паломничество в Израиль, сотрудничают с миссией.