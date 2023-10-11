Русская духовная миссия в Иерусалиме приостановила прием паломников

"Мы не знаем, что будет завтра, - объяснил он это решение в беседе с РИА Новости. - Позавчера Вифлеем был открыт, вчера въезд в город перекрыли, сегодня на Святые места можно добраться беспрепятственно. Авиакомпании еще летают, паломники могут добираться до Израиля как в частном порядке, так и группами, но компании отменяют отдельные рейсы. Ситуация меняется каждые несколько часов".