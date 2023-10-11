Авиакомпания «Аэрофлот» запускает новые рейсы за границу

Отличные новости для петербуржцев. Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что расширяет географию полётов из Северной столицы. С 29 октября из Санкт-Петербурга можно будет прямым рейсом добраться до любимого россиянами острова Пхукет!

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Сообщается, что полёты будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 два раза в неделю: SU0628 Санкт-Петербург – Пхукет (по четвергам и воскресеньям) и SU0629 Пхукет – Санкт-Петербург (по вторникам и пятницам).

Билеты уже можно бронировать на официальном сайте авиаперевозчика.