Сколько стоит отдохнуть в Египте на ноябрьские праздники

На ноябрьские праздники Египет ожидает бурю туристов, особенно на курортах Красного моря. Специалисты прогнозируют увеличение интереса к праздничным датам, что делает поиск выгодных предложений сложнее из-за быстро разбираемых билетов и отсутствия свободных номеров, пишет Центральная Служба Новостей.

По данным туроператоров, интерес к египетским турам в ноябре вырос примерно на 15–20% в сравнении с прошлым годом. Статистика показывает, что Египет входит в тройку самых популярных направлений.

Эксперты АТОР предсказывают уменьшение доступных туров за неделю до праздников. Например, в Coral Travel отметили, что около 50% рейсов на ноябрь уже забронированы, а другие агентства подтверждают схожую тенденцию.

Ноябрь также интересен тем, что совпадает с осенними каникулами, что усиливает спрос. Так, многие агентства рекомендуют заблаговременное бронирование, поскольку билеты дорожают, а мест становится меньше.

Что касается цен: перелет в Египет из Москвы начинается от 120 тыс. рублей, тогда как в Каир — от 49 тыс. рублей. В связи с этим рекомендуется рассмотреть варианты экскурсионных туров.

По информации туроператоров, стоимость недельных пляжных туров на двоих колеблется от 150 тыс. рублей до 250 тыс. рублей и выше, в зависимости от класса отеля. Круизы по Нилу начинаются от 230 тыс. рублей, а комбинированные туры (с экскурсиями в Каир и Александрию) — от 324 тыс. рублей.