Туристов успокаивают: укусы клопов в Париже не опаснее комариных
Тема нашествия клопов во Франции остается в центре внимания европейских СМИ. «Некоторые туристы стремятся отменить свои поездки и потребовать возврата денег. Есть опасения, что проблема усугубится в преддверии Олимпийских игр в Париже следующим летом», – пишет Independent.
Издание приводит выдержку из официального разъяснения Национальной службы здравоохранения Великобритании, в котором говорится, что в отличие от комаров, которые также любят питаться кровью людей, клопы не являются переносчиками болезней: «Укусы обычно проходят сами по себе примерно через неделю». Впрочем, вряд ли это успокоит путешественников.
Автор статьи в Independent сомневается и в том, что туристам удастся вернуть деньги за уже забронированные туры во Францию: «Даже если предположить, что насекомые действительно представляют собой растущую медицинскую проблему, я все равно не вижу никаких перспектив того, что правительство Великобритании в результате предупредит против поездок во Францию. Такое возможно только при очень серьезных угрозах здоровью путешественников».
Туристам предлагается не отказываться от поездок, а решать вопрос на месте, по прибытии в гостиницу. Если в номере обнаружатся насекомые, можно попробовать договориться с отельером либо о переселении, либо о компенсации.
Тему нашествия клопов обсуждают и в тг-канале «Настоящая Франция». В комментариях к тематическому посту отмечают, что в стране попросту отсутствует государственная санитарная служба, которая могла бы организовать борьбу с нашествием насекомых. Кроме того, стоимость дезинсекции на фоне повышенного спроса на эту услугу выросла до 2–3 тыс. евро. Перспектив для быстрого решения проблемы пока не просматривается.
Судя по сообщениям европейских СМИ, клопы уже одолевают не только Францию, но и города других стран Старого Света. «Меня поместили в одноместный гостиничный номер в конце коридора, который был холодным и сырым. Через несколько дней я обнаружил на теле укусы. Друг-терапевт сказал: “Это постельные клопы”. Началась аллергическая реакция, это было ужасно, потребовалось много недель, чтобы следы исчезли», – приводится рассказ туриста, который останавливался отнюдь не в парижской, а в лондонской гостинице.