Туристов успокаивают: укусы клопов в Париже не опаснее комариных

Тема нашествия клопов во Франции остается в центре внимания европейских СМИ. «Некоторые туристы стремятся отменить свои поездки и потребовать возврата денег. Есть опасения, что проблема усугубится в преддверии Олимпийских игр в Париже следующим летом», – пишет Independent.

© tourdom.ru

Издание приводит выдержку из официального разъяснения Национальной службы здравоохранения Великобритании, в котором говорится, что в отличие от комаров, которые также любят питаться кровью людей, клопы не являются переносчиками болезней: «Укусы обычно проходят сами по себе примерно через неделю». Впрочем, вряд ли это успокоит путешественников.

Видео дня

Автор статьи в Independent сомневается и в том, что туристам удастся вернуть деньги за уже забронированные туры во Францию: «Даже если предположить, что насекомые действительно представляют собой растущую медицинскую проблему, я все равно не вижу никаких перспектив того, что правительство Великобритании в результате предупредит против поездок во Францию. Такое возможно только при очень серьезных угрозах здоровью путешественников».

Туристам предлагается не отказываться от поездок, а решать вопрос на месте, по прибытии в гостиницу. Если в номере обнаружатся насекомые, можно попробовать договориться с отельером либо о переселении, либо о компенсации.

Тему нашествия клопов обсуждают и в тг-канале «Настоящая Франция». В комментариях к тематическому посту отмечают, что в стране попросту отсутствует государственная санитарная служба, которая могла бы организовать борьбу с нашествием насекомых. Кроме того, стоимость дезинсекции на фоне повышенного спроса на эту услугу выросла до 2–3 тыс. евро. Перспектив для быстрого решения проблемы пока не просматривается.