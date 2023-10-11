Тайны Востока: почему стоит посетить Самарканд и Бухару

Сотни лет назад торговцы со всего мира шли с востока на запад и обратно, везя на продажу ткани, специи, фарфор и другие ценные товары. Одними из главных торговых центров, лежавших на их пути, были Самарканд и Бухара, расположенные на территории нынешнего Узбекистана. Как и в те времена, они до сих пор вызывают восхищение иностранцев своей красотой, изяществом и древней яркой историей.

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Что посмотреть, куда пойти и чем заняться в Самарканде и Бухаре — в материале ТАСС.

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О чем нужно знать перед поездкой

Перелет из Москвы в Самарканд или Бухару занимает в среднем 4 ч. Виза не нужна — для въезда в Узбекистан необходим только загранпаспорт. Переводчик тоже, скорее всего, не понадобится: большинство местных жителей хорошо говорят по-русски.

Разница между ташкентским и московским временем невелика: плюс 2 ч, а вот теплое время года гораздо длиннее — уже с апреля в стране теплеет до +25 градусов, и даже зимой средняя температура колеблется от –8 до +10 градусов, снега почти нет.

В дорогу лучше запастись наличными — банковские карты, в том числе "Мир", выпущенные в России, не работают в Узбекистане, а карты UnionPay — от случая к случаю.

Сокровища "тучного города"

Самарканд — город, название которого, по одной из версий, с тюркского языка переводится как "тучный город". Действительно, он имеет богатую историю и известен расположенными здесь многочисленными архитектурными памятниками, внесенными в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но насладиться в Самарканде можно не только красотами древних медресе и мечетей. Хотя для этого, скорее всего, понадобится не один день. Перечислим лишь наиболее выдающиеся из достопримечательностей старинного города и его окрестностей.

Деревня ремесленников Конигиль

Находящийся на окраине Самарканда Конигиль — настоящий уголок неспешной деревенской жизни. Работающие в своих лавках ремесленники — гончары и ковроделы — охотно рассказывают и, главное, демонстрируют туристам секреты своего мастерства. Но "вишенкой" этого места заслуженно считается бумажная фабрика, работники которой возродили древнюю традицию изготовления так называемой самаркандской бумаги. На фабрике ее делают вручную, используя в качестве сырья ветви тутового дерева.

Обсерватория и музей Улугбека

Сохранившиеся до наших дней остатки обсерватории, построенной в 1420-х годах по указу самаркандского правителя и выдающегося ученого Мирзо Улугбека, — это редкий образец подобного сооружения времен Средневековья. Сейчас туристы могут увидеть лишь часть находившегося под землей квадранта обсерватории — прибора для определения высоты небесных светил над горизонтом. А представить, как в целом выглядело это грандиозное сооружение, помогут макеты, которые находятся в расположенном напротив музее.

Мемориальный комплекс Шахи-Зинда

Комплекс Шахи-Зинда можно назвать своеобразной выставкой достижений древней архитектуры Центральной Азии, так как здесь расположены более десятка мавзолеев, построенных несколькими мастерами в разные эпохи и в разных стилях. Начало комплексу положил мемориал XI века над захоронением Кусама ибн Аббаса — двоюродного брата пророка Мухаммеда, который был убит в Самарканде, проповедуя ислам среди местных жителей. По легенде, он все-таки смог спастись и спустился под землю через колодец, где живет и сейчас. По этой причине комплекс и получил свое название, которое переводится как "живой царь".

Мечеть Хазрат-Хизр

Это древнейшая мечеть Самарканда, первое упоминание о ней датируется VIII веком. Однако нынешнее здание мечети было построено уже в XIX веке на фундаменте древнего сооружения. Именно здесь находится могила первого президента независимого Узбекистана Ислама Каримова, который умер в 2016 году. Сама мечеть расположена на возвышенности, с которой открываются хорошие виды на центральную часть города.

Сиабский базар

Главный рынок Самарканда, где можно приобрести все что угодно — от приправ, сладостей и овощей до халатов, тарелок и других сувениров. Сиабский базар посещают не только туристы, но и самаркандцы, поэтому здесь каждый иностранец сможет почувствовать себя хотя бы немного местным жителем. Торговаться с продавцами по поводу цены товара можно и даже нужно. Чтобы настроить гостя на нужный лад, торговцы предлагают попробовать еду с прилавков на вкус, так что, проходя по торговым рядам, можно немного перекусить. Ну а если вы совсем проголодались, зайдите в чайхану на рынке.

Университетский бульвар

Отличное место для неспешных прогулок в тени деревьев, которое заканчивается величественным памятником выдающемуся правителю Средневековья эмиру Тимуру (Тамерлану). Название бульвара связано с тем, что по обе стороны от него расположены корпуса Самаркандского государственного университета. Бульвар, заложенный в конце XIX века, — это наследие Российской империи. Именно по бульвару проходит условная граница между исторической частью города, отличающейся причудливо разветвляющимися неширокими улицами с домами-колодцами, и так называемым русским Самаркандом, в котором доминируют здания европейского образца и прямые просторные улицы.

Мавзолей Гур-Эмир

В этом величественном мавзолее, стены и потолки которого покрыты мозаикой, позолотой и прекрасными росписями, захоронены эмир Тимур, а также его дети и внуки, в том числе Улугбек. Усыпальница была построена в начале XV века. Именно этот мавзолей выступал образцом, на который равнялись при строительстве уже в начале XX века соборной мечети в Санкт-Петербурге — особенно это заметно, если сравнивать купола обоих зданий. Также считается, что именно архитектурой Гур-Эмира вдохновлялись строители знаменитого Тадж-Махала в индийской Агре. Во внутреннем дворе Гур-Эмира, вокруг которого расположены фундаменты не сохранившихся до наших дней медресе и гостиницы для паломников, находится большая чаша из камня. О ее назначении спорят до сих пор: одни говорят, что чаша служила сосудом для гранатового сока, который пили воины перед походом, чтобы зарядиться энергией, другие шутят, что это первое в мире джакузи.

Площадь Регистан

Визитная карточка Самарканда. Три расположенных здесь здания — медресе Улугбека, Тилля-Кори и Шердор, — хотя и были построены в XV и XVII веках разными архитекторами, создают единый гармоничный ансамбль. Каждое медресе запоминается своими выдающимися деталями: будь то позолоченный потолок мечети, роспись в виде мифического хищного зверя или причудливая мозаика из разноцветных кирпичей. А в кельях, где несколько сотен лет назад проживали учившиеся в медресе люди, теперь находятся лавки с сувенирами, в некоторых из них мастера на глазах туристов занимаются созданием новых диковинок и одновременно продают свой товар.

Улица Ислама Каримова

Главная туристическая улица Самарканда: именно здесь расположены многочисленные сувенирные магазины, арт-галереи, кафе и рестораны. Из конца в конец улицы за отдельную плату можно проехаться на электромобиле типа гольф-кара.

Мечеть Биби-Ханум

Она поражает своими масштабами — и это немудрено, так как ее строили по повелению эмира Тимура, который стремился превзойти все виденные им до этого мечети. Она должна была продемонстрировать величие и мощь его империи. Здесь могли одновременно разместиться и возносить молитвы 10 тыс. человек. Под стать масштабам мечети и находящиеся во внутреннем дворе экспонаты — огромная каменная подставка для огромного же рукописного экземпляра Корана.

Чем еще заняться в Самарканде

Пройти мастер-классы по приготовлению национальных блюд — местные жители продемонстрируют все тонкости узбекского кулинарного искусства и научат готовить плов "по-самаркандски" и узбекские манты.

Посетить музей винного завода имени Ховренко — здесь расскажут о традициях узбекского виноделия и предложат поучаствовать в дегустации местного алкоголя — от вин до коньяков.

Посмотреть бесплатное светозвуковое шоу об истории Узбекистана и Самарканда на площади Регистан — оно начинается каждый день в 21:00 (а в зимний сезон — в 20:30).

Посетить туристический комплекс "Вечный город" — он представляет собой настоящий мини-город, в котором построены реплики знаковых достопримечательностей Узбекистана. Здесь размещены многочисленные ремесленные лавки, сувенирные магазины и рестораны.

Столица древних эмиров

Бухара — менее крупный город, чем Самарканд, но не менее красивый и интересный. По одной из версий, его название переводится с согдийского языка как "счастливое место" — этот эпитет подходит солнечной Бухаре, которая стала точкой пересечения разных культур как нельзя лучше.

Если первым в туристическом маршруте у вас значится Самарканд, то из него добраться в Бухару удобнее всего по железной дороге. Каждый день между двумя городами следует около десятка пассажирских поездов. Поездка на самом быстром из них займет 1 ч 40 мин. Другие поезда едут около 3 ч.

Цитадель Арк

В этой внушительного вида крепости, вокруг которой и появилась древняя Бухара, еще век назад находилась резиденция правителей Бухары. По некоторым данным, цитадель существовала на этом месте еще в IV веке до нашей эры. Однако в первоначальном виде она не сохранилась, так как ее неоднократно разрушали разные завоеватели, в том числе монголы. До наших дней дошли построенные в XVII–XIX веках тронный зал эмира, мечети, баня, конюшенный двор и другие объекты, во многих из которых сейчас находятся экспозиции краеведческого музея. Совсем недавно в той части крепости, которая раньше была закрыта для посетителей, открыли археологический парк, где туристы, проходя по специальным дорожкам, могут увидеть те постройки Арка, которые археологи еще полностью не изучили.

Ансамбль Пои-Калян

Этот ансамбль, состоящий из минарета и мечети Калон, а также медресе Мир-Араб, — главный архитектурный символ Бухары. Минарет высотой 47,5 м, возведенный еще в 1127 году, пережил нашествие монголов: есть легенда, что его приказал не разрушать сам Чингисхан, после того как ему пришлось склониться перед минаретом, чтобы поднять шапку, слетевшую с головы, когда он смотрел на него. Мечеть и медресе построены сильно позже минарета — в XVI веке, зато они до сих пор действуют.

Торговые купола Токи-Заргарон, Тим Абдулла-хана, Токи-Тельпак-Фурушон и Токи-Саррофон

Эти своеобразные торговые комплексы, построенные в XVI веке, до сих пор не утратили своего первоначального назначения, лишь несколько его изменив. Если раньше каждый из них имел свою специализацию: купол ювелиров (Токи-Заргарон), шапочников (Токи-Тельпак-Фурушон) и менял (Токи-Саррофон), то теперь в них продают любые сувениры — от уже привычных халатов и ковров до ножей и золотошвейных ножниц в виде птиц.

Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана

Эти медресе XV и XVII веков названы по именам правителей, повелевших их построить. Несмотря на то что их возвели с разницей в два века, здания во многом схожи по строению и внешнему виду и образуют единый архитектурный ансамбль. Внешняя и внутренняя отделка стен медресе не сохранилась полностью, поэтому здесь идут работы по ее сохранению и реставрации.

Место археологических раскопок в центре города

Научные изыскания здесь стали проводить в 2000-х годах, и в настоящее время туристы и жители города могут каждый день проходить мимо руин древней бани и других строений. Рядом находится раскопанная археологами мечеть Магоки-Аттори, которая примечательна тем, что в ней до конца XVI века поочередно молились мусульмане и евреи, которым позволили использовать ее по причине того, что в те времена синагоги в Бухаре не было.

Синагога

Молельное место у бухарских евреев появилось лишь в конце XVI века, его повелел построить визирь эмира Бухары Нодир-Девон-Беги. Здесь вам расскажут об истории и нынешней жизни местной еврейской общины, а также покажут до сих пор используемый свиток Торы, которому более тысячи лет.

Ансамбль Ляби-Хауз

Расположенный у пруда ансамбль состоит из трех зданий: медресе и ханаки (гостиницы) Нодир-Девон-Беги и медресе Кукалдош. Здесь можно отдохнуть не только физически, поев мороженого или выпив чаю на лавочке в тени деревьев, но и духовно, наслаждаясь красотой внешнего убранства медресе. Вокруг расположены магазины и торговые ряды. В парке также есть памятник знаменитому Ходже Насреддину — гости Бухары так и норовят потрогать его, чтобы к ним пришло счастье и богатство.

Медресе Чор-Минор

От самого здания медресе, построенного в XIX веке, к настоящему времени остался лишь входной портал, который имеет необычный вид — он увенчан четырьмя минаретами с голубыми куполами, из-за чего медресе и получило свое название (Чор-Минор в переводе означает "четыре купола"). На крышу здания можно подняться, чтобы получше оценить декор минаретов.

Резиденция эмира Бухары Ситораи Мохи Хоса

Эта занимающая обширную территорию резиденция с поэтичным названием, которое переводится как "подобный звездам и луне", находится на окраине Бухары. В отличие от других достопримечательностей города резиденция была построена относительно недавно — в 1912–1918 годах. Дворец эмира, возведением которого руководили лучшие местные и русские архитекторы, причудливым образом соединяет в себе восточный и западный стили. Чуть дальше от дома правителя расположены дворцовый гарем и гостевой дом, где сейчас размещены этнографические экспозиции. По здешнему парку можно неспешно прогуляться и даже встретить величавых павлинов, которые свободно расхаживают среди деревьев.

Чем еще заняться в Бухаре

Посмотреть на город с высоты птичьего полета — сделать это можно с бывшей водонапорной башни, построенной в 1920-х годах по проекту инженера Владимира Шухова (того самого, что возвел башню на Шаболовке), она находится напротив входа в цитадель Арк.