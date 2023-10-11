В АТОР сообщили о запуске прямых рейсов из Санкт-Петербурга на Кубу
Первый рейс запланирован на 31 декабря.
Теперь добраться на Кубу можно будет прямым рейсом не только из Москвы, но и Санкт-Петербурга. Как сообщили в АТОР, полетную программу расширяет туроператор Pegas Touristik. В результате с 31 декабря каждые 10-11 дней на Кубу из аэропорта Пулково будет летать Boeing 777–200 авиакомпании Nordwind Airlines.
Рейсы будут выполнять до конца апреля 2024 года. Время в пути составит 12–13 часов.
Между тем, отдых на кубе по карману не каждому российскому туристу. Стоимость поездки из Северной столицы начинается от 411 тысяч рублей на двоих за девять ночей с проживанием в пятизвездочном отеле с системой «все включено».