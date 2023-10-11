В АТОР сообщили о запуске прямых рейсов из Санкт-Петербурга на Кубу

Первый рейс запланирован на 31 декабря.

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Теперь добраться на Кубу можно будет прямым рейсом не только из Москвы, но и Санкт-Петербурга. Как сообщили в АТОР, полетную программу расширяет туроператор Pegas Touristik. В результате с 31 декабря каждые 10-11 дней на Кубу из аэропорта Пулково будет летать Boeing 777–200 авиакомпании Nordwind Airlines.

Рейсы будут выполнять до конца апреля 2024 года. Время в пути составит 12–13 часов.