Пассажирам стало сложнее улететь из Тель-Авива после снятия рейсов

В связи с приостановкой полетов в Израиль Turkish Airlines, Pegasus и AnadoluJet перелет из Тель-Авива в Москву стал заметно дороже. Турецкие авиакомпании давали пассажирам возможность недорого долететь до Стамбула или Антальи, а там пересесть на любой самолет до российской столицы – рейсы по маршрутам выполняют «Аэрофлот», «Победа» и другие перевозчики.

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Теперь вариантов перелета стало гораздо меньше. На сегодня есть билеты на единственный прямой рейс до Москвы. Их за 124 тыс. руб. предлагает авиакомпания Red Wings, лайнер летит 7,5 часа и приземляется в Жуковском. Еще можно успеть: отправление из аэропорта Бен-Гурион в 15:10 по местному времени.

Если рассматривать варианты со стыковками, один из наиболее бюджетных и относительно коротких – перелет авиакомпанией Emirates с пересадкой в Дубае – обойдется в 119 тыс. руб. Вылет в 19:50, в дороге пассажиры проведут почти 11 часов. Багаж уже включен в стоимость билета.

Такой же продолжительности путь в Россию возможен на борту авиакомпании flydubai. Билет можно забронировать за 130 тыс. руб., за провоз чемодана придется доплатить отдельно. Стоит поторопиться – отправление сегодня в 13:25.

Завтра пассажиры смогут вылететь на прямом рейсе Red Wings по той же цене – 125 тыс. руб. Желающим сэкономить доступны варианты с пересадками.

В частности, перелет «Азербайджанскими авиалиниями» обойдется всего в 87 тыс. руб., в эту стоимость включен багаж. Самолет отправится из Тель-Авива в 23:45 и прибудет во Внуково в 9 утра 13 октября. Дорога вместе с 3-часовой стыковкой в Баку займет 9,5 часа.

Билет на рейс flydubai, вылетающий в 13:25, можно забронировать на 10 тыс. дороже. Время в пути тоже удлинится – до 11 часов.