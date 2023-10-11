Пассажирам стало сложнее улететь из Тель-Авива после снятия рейсов Turkish Airlines и Pegasus
В связи с приостановкой полетов в Израиль Turkish Airlines, Pegasus и AnadoluJet перелет из Тель-Авива в Москву стал заметно дороже. Турецкие авиакомпании давали пассажирам возможность недорого долететь до Стамбула или Антальи, а там пересесть на любой самолет до российской столицы – рейсы по маршрутам выполняют «Аэрофлот», «Победа» и другие перевозчики.
Теперь вариантов перелета стало гораздо меньше. На сегодня есть билеты на единственный прямой рейс до Москвы. Их за 124 тыс. руб. предлагает авиакомпания Red Wings, лайнер летит 7,5 часа и приземляется в Жуковском. Еще можно успеть: отправление из аэропорта Бен-Гурион в 15:10 по местному времени.
Если рассматривать варианты со стыковками, один из наиболее бюджетных и относительно коротких – перелет авиакомпанией Emirates с пересадкой в Дубае – обойдется в 119 тыс. руб. Вылет в 19:50, в дороге пассажиры проведут почти 11 часов. Багаж уже включен в стоимость билета.
Такой же продолжительности путь в Россию возможен на борту авиакомпании flydubai. Билет можно забронировать за 130 тыс. руб., за провоз чемодана придется доплатить отдельно. Стоит поторопиться – отправление сегодня в 13:25.
Завтра пассажиры смогут вылететь на прямом рейсе Red Wings по той же цене – 125 тыс. руб. Желающим сэкономить доступны варианты с пересадками.
В частности, перелет «Азербайджанскими авиалиниями» обойдется всего в 87 тыс. руб., в эту стоимость включен багаж. Самолет отправится из Тель-Авива в 23:45 и прибудет во Внуково в 9 утра 13 октября. Дорога вместе с 3-часовой стыковкой в Баку займет 9,5 часа.
Билет на рейс flydubai, вылетающий в 13:25, можно забронировать на 10 тыс. дороже. Время в пути тоже удлинится – до 11 часов.
Отметим, двумя-тремя днями ранее из Тель-Авива до Москвы можно было добраться на стыковочных рейсах всего за 36 тыс. руб. Такая стоимость выходила при выборе комбинации рейсов AnadoluJet до Антальи и Turkish Airlines на участке Анталья – Внуково.