3 бюджетных направления на осень, где дети точно не заскучают

Куда поедем всей семьей?

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Кто сказал, что осень — время серости, дождя и грусти? В ваших силах продлить отпуск, особенно если ни вы, ни дети летом не успели съездить отдохнуть. Но куда же отправиться, спросите вы? Мы предлагаем рассмотреть три направления, которые придутся по душе и взрослым членам семьи, и не оставят равнодушными детей.

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Египет

Летом эта страна подходит далеко не всем туристам. Дело в том, что температура может подскочить выше 50 градусов, что для людей с сосудистыми заболеваниями будет настоящим испытанием. Совсем другое дело — октябрьские каникулы на Красном море. Вы будете удивлены, сколько людей выбирает Египет в качестве осеннего направления, а потому не стоит думать, что вы заскучаете в отеле. Кроме того, в Египте отлично развита туристическая сфера, вы можете выбрать из десятка различных экскурсий и видов отдыха, главное, не полениться и составить программу отдыха самостоятельно, учитывая количество членов семьи и их возраст. Дети точно не будут скучать даже в самом простом отеле — в большинстве мест предусмотрена анимационная программа для маленьких постояльцев. Но и взрослые не будут разочарованы — осенний отпуск в Египте вряд ли ударит по карману.

Абхазия

Вы не большой поклонник зарубежных направлений? Почему бы не съездить в старую добрую Абхазию, если уже не хочется смотреть в сторону Сочи. Да и цены в последнем не радуют. В Абхазии можно насладиться уникальной природой, удовлетворить свои гастрономические импульсы и тесно познакомиться с местной культурой. Правда, любители пляжа могут остаться в пролете, так как уже в начале октября температура воды стремительно опускается. Но это, наверное, единственный минус. Один из самых больших плюсов — соотношение цены и качества. Все вкусно, красиво, доступно и, если поискать, по смешным ценам.

Турция