Россияне не могут вернуться из Израиля из-за стоимости билетов до Сочи

Улететь из Тель-Авива до Сочи можно прямым рейсом более чем за 232 тысячи рублей. Подробности сообщает «ФедералПресс».

Ручная кладь 10 кг и багаж до 23 кг включены в стоимость, в пути 2,5 часа. Самый дешевый билет стоит 55 000 – 85 000, но в пути – более 24 часов, а багаж с собой взять нельзя.

До конфликта Израиля с Палестиной цены варьировались в районе 30 000 рублей. Некоторые люди, не купившие обратный билет сразу, отмечают, что не могут вернуться сейчас из-за цен на билеты. Отметим, попасть из Сочи в Израиль можно от 5300 до 15 000 рублей с «Азимутом» за три часа.