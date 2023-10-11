Роспотребнадзор поможет туристам, которые приобрели путевки в Израиль

Роспотребнадзор готов помочь туристам, которые приобрели путевки в Израиль. Как сообщается в telegram-канале ведомства, территориальным органам дано поручение подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей.

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Ранее Минэкономразвития России проинформировало туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в Израиле, а также порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в эту страну до нормализации обстановки.

Роспотребнадзор напоминает, что по закону «Об основах туристской деятельности в РФ» в случае возникновения обстоятельств, угрожающих безопасности в стране пребывания, турист вправе потребовать расторжения или изменения договора с туроператором.

«При расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия «туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — уточнили в Роспортребнадзоре.

Решить вопрос можно в досудебном порядке –в случае заявления туристом соответствующего требования соглашение сторон может быть достигнуто до направления иска в суд.