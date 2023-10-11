Туроператоры назвали стоимость отдыха на Гоа осенью и зимой

Стоимость недельного тура на новогодние каникулы на Гоа начинается от 250 тысяч рублей на двоих, сообщает АТОР. Предстоящей зимой российские туроператоры будут предлагать путешествия в этот индийский штат только на прямых рейсах «Аэрофлота» из Москвы и Екатеринбурга.

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В АТОР также отметили, что хороший спрос имеют стыковочные маршруты в Гоа на самолетах Air Arabia, Oman Air, Qatar Airways. При этом наиболее выгодным тариф остается у российского перевозчика. В октябре улететь в Даболим из Москвы можно, отдав за билет в обе стороны 71 тысячу рублей. Из Екатеринбурга траты составят на десять тысяч рублей больше. Перелет со стыковкой обойдется как минимум в 79 тысяч рублей.