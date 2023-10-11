Куда и как можно улететь из Израиля

В связи с обострением палестино-израильского конфликта, обстрелами ХАМАС аэропорта Бен-Гурион ряд авиакомпаний принял решение отменить рейсы в Тель-Авив и из него.

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Первой в этом списке оказалась немецкая Lufthansa, которая еще в субботу отказалась совершать рейсы в Израиль. Ее примеру последовали Brussels Airlines, Aegean, Ita Airways, KLM, Transavia, EasyJet, Norwegian, Turkish Airlines, EgyptAir, Cathay Pacific, Hainan Airlines, Air India и другие. В ряде случаев перевозчики принимали решения относительно лишь минувших выходных, но затем продлевали запреты на полеты в Тель-Авив. Период, в течение которого будут они действовать, у всех разный. Одни авиакомпании ограничились пока лишь текущей неделей, другие предпочли не рисковать весь октябрь. А финская Finnair и вовсе отменила все рейсы в Тель-Авив до 30 марта 2024 года.

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Интересная ситуация сложилась в American Airlines Group. Там глава профсоюза Эд Зихер приказал пилотам не летать в Израиль, назвав неразумным подвергать опасности жизни экипажей и пассажиров. Впрочем, пока рейсы эта компания еще продолжает осуществлять, впрочем, как и многие другие.

В итоге в списке всех рейсов, которые могли быть совершены с вечера среды до вечера четверга из аэропорта Бен-Гурион, порядка 200 значатся как отмененные. В то же время около 250 должны состояться по расписанию. Большинство из них осуществляются El Al Israel Airlines. Данная авиакомпания готова перевезти пассажиров почти в любую точку мира. В ближайшие сутки запланированы рейсы по десяткам направлений, в основном в европейские столицы. Остальные перевозчики в основном работают на маршрутах, связывающих Тель-Авив с крупными городами их родных стран.

Другие дело, что достать билеты практически невозможно. Часто они уже раскуплены. А на оставшиеся цена выросла многократно. Например, билеты турецкой авиакомпании Pegasus еще в субботу подорожали в 10 раз. Впрочем, чем позднее дата, тем дешевле становятся билеты, достигая своего обычно уровня.

Власти ряда стран готовят или уже начали осуществлять вывозные рейсы. Так поступили Казахстан, Словакия, Польша, Чили, Air France осуществит такой рейс в четверг. А вот Нидерланды уже предупредили своих граждан, что не смогут помочь им покинуть Израиль, им придется справляться самим. Все, что пообещали в этой европейской стране - изучить с партнерами варианты организации чартеров.