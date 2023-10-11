Турист объяснил, почему россияне стали реже ездить в Турцию

«Источником смены интересов стала сама Турция, так как после переизбрания президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана у держателей российских паспортов начали появляться некоторые проблемы. Раньше после двух месяцев пребывания в Турции можно было сделать виза-ран и остаться там еще на месяц, но теперь это не работает», – пояснил турист.