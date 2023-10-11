Турист объяснил, почему россияне стали реже ездить в Турцию на отдых
Все больше россиян выбирают страны Азии в качестве места для отдыха, заменив ими популярную у туристов Турцию. Об этом заявил путешественник Сердар Каррыев.
«Источником смены интересов стала сама Турция, так как после переизбрания президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана у держателей российских паспортов начали появляться некоторые проблемы. Раньше после двух месяцев пребывания в Турции можно было сделать виза-ран и остаться там еще на месяц, но теперь это не работает», – пояснил турист.
По его словам, россияне стали выбирать для отдыха страны, где нет таких ограничений. Кроме того, не в пользу Турции сыграла и финансовая сторона вопроса. Отдых в Таиланде, Шри-Ланке, Индии обходится для россиян значительно дешевле, чем в Турции, пишет АиФ.