Turkish Airlines приостановила полеты в Израиль

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение о приостановке рейсов в Тель-Авив из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом перевозчик сообщил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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Там уточнили, что полеты приостановлены до дальнейшего уведомления из-за текущей ситуации в стране. В частности, компания опубликовала на своем сайте правила обмена или возврата билетов на рейсы в Израиль, которые должны были состояться с 7 по 23 октября.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

На фоне эскалации ситуации Росавиация продлила ограничение на ночные вылеты из российских аэропортов в аэропорты Израиля до 12:00 16 октября. В ведомстве объяснили, что в дневное время авиакомпании должны самостоятельно выносить решение относительно вылетов в Израиль, основываясь на собственной оценке рисков.