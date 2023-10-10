Pegasus приостановила авиасообщение с Израилем

Турецкий авиаперевозчик Pegasus вслед за Turkish Airlines принял решение приостановить полеты в и из Израиля из-за эскалации между Израилем и Палестиной.

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"В связи с текущими условиями в Израиле все наши рейсы из и в Израиль приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении компании с соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Turkish Airlines сообщила, что "полеты [в Тель-Авив] приостановлены до дальнейшего уведомления из-за текущей ситуации в Израиле. Обе компании обнародовали на своих сайтах правила обмена или возврата билетов на рейсы в Тель-Авив.