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Пляжи в Паттайе размыло сильным дождем

Ливень обрушился на восточную провинцию Чонбури сегодня в 8:20 мск и продолжался в течение часа. В это время уровень воды достигал от 50 до 80 см.

Пляжи в Паттайе размыло сильным дождем
© Unsplash

По данным газеты Bangkok Post, в результате наводнения была размыта береговая линия в районе Центрального пляжа Паттайи. Эрозия в некоторых участках достигла одного метра в глубину и четырёх в ширину.

В Метеорологическом департаменте Таиланда отметили, что сегодня в северном и центральном регионах страны, включая столицу Бангкок, также ожидаются сильные ливни.