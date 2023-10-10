Пляжи в Паттайе размыло сильным дождем

Ливень обрушился на восточную провинцию Чонбури сегодня в 8:20 мск и продолжался в течение часа. В это время уровень воды достигал от 50 до 80 см.

© Unsplash

По данным газеты Bangkok Post, в результате наводнения была размыта береговая линия в районе Центрального пляжа Паттайи. Эрозия в некоторых участках достигла одного метра в глубину и четырёх в ширину.