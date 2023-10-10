Российская туристка отправилась с 10-летним сыном в отпуск в Израиль и оказалась в эпицентре обстрелов в городе Ашкелон, расположенном в 25 километрах от сектора Газа. Своей историей она поделилась с газетой «Известия».

Москвичка по имени Александра призналась, что 7 октября ей с ребенком пришлось прятаться от взрывов в специальной укрепленной комнате с железобетонными стенами и металлической дверью — мамаде. По ее словам, в какой-то момент в доме пропало электричество и начались перебои с интернетом.

Туристка добавила, что утром 9 октября город стал оживать, и она решила доехать до дома подруги.

«Припарковалась и зарыдала в голос. Такое я видела только в фильма-катастрофах. Сгоревшие машины, выломанный шлагбаум, почерневший от огня дом, дырки в асфальте и все в осколках», — такими фразами описала увиденное Александра.

Россиянка также рассказала журналистам, что позже она отправилась в единственный открытый магазин, чтобы привезти сыну сладкое, и по дороге видела следы попаданий ракет по жилым домам и муниципальным зданиям. В магазине люди покупали алкоголь, крупы и туалетную бумагу, заметила Александра.