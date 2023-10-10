Эксперты предположили, когда вернутся туристы из Израиля

Сейчас в Израиле находится меньше 100 организованных туристов. Многие отдыхающие уже вернулись домой по завершении тура. Кроме того, около 150 россиян только собирались на отдых в Израиль, но сейчас корректируют планы в зависимости от дат вылетов, говорится на сайте АТОР.