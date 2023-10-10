Эксперты предположили, когда вернутся туристы из Израиля

Эксперты предположили, когда вернутся организованные туристы из Израиля
Все российские туристы, которые отдыхают в Израиле по путевкам, должны вернуться в РФ в течение одной–двух недель. Об этом во вторник, 10 октября, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
— Туристы не хотят досрочно возвращаться домой. Все в плановом режиме. Даты окончания туров разные, — говорится в сообщении.
Сейчас в Израиле находится меньше 100 организованных туристов. Многие отдыхающие уже вернулись домой по завершении тура. Кроме того, около 150 россиян только собирались на отдых в Израиль, но сейчас корректируют планы в зависимости от дат вылетов, говорится на сайте АТОР.