Российским туристам на Мальдивах стало слишком дорого

В дополнение к резко ослабевшему рублю рынок выездного туризма испытывает давление еще одного фактора – зарубежные отели повышают контрактные цены. Такая тенденция, в частности, особенно заметна на мальдивском направлении. Редакция выяснила, почему это происходит и какие наблюдаются последствия.

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«Если в Египте, Таиланде, Турции российским туроператорам удается договариваться с гостиницами, то на Мальдивах это не так», – рассказал топ-менеджер одного из крупных туроператоров. По его оценке, рост рублевых тарифов доходит до 100%.

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В других компаниях высказываются осторожнее, но подтверждают редакции подорожание отдыха на Мальдивах. В качестве причин называют восстановление турпотоков из других стран, которые традиционно служили донорами клиентов для Мальдив. Во время пандемии и сразу после нее российские туристы были самыми многочисленными в регионе, и это вынуждало отельеров к лояльности. Теперь ситуация иная – заметно вырос спрос со стороны Европы – Великобритании, Германии, Нидерландов. Кроме того, на Мальдивах ожидается приток гостей со стороны Китая. Иными словами, островным отелям уже не так важен российский рынок как раньше, отсюда и рост тарифов.

Впрочем, туроператоры единодушны в том, что гораздо большее влияние на конечную цену для потребителя в России оказывает курс рубля. В «АРТ-ТУР» привели пример: недельный тур на семью из двух взрослых и ребенка в популярный отель Sun Siyam в прошлом октябре стоил 9 тыс. долларов, в этом году такой же обойдется в 9,3 тыс. долларов.

«Цена в у.е. выросла незначительно, но в рублях разница существенная, так как примерный курс оплаты год назад составлял всего 64 руб. за доллар, а сейчас больше 100», – говорят в компании.

Если перевести в российскую валюту, то получится, что тур на Мальдивы для семьи за год подорожал с 576 тыс. до 930 тыс. руб., т. е. на 39%. Еще один пример привели в телеграм-канале для специалистов «Крыша ТурДома B2B».

«На февраль отель Fihalhohi, примерно в те же даты на 7 ночей, что и в этом году, цена в рублях была примерно 330 тыс., а стала 640 тыс.», – пишет Kate.

Разница очевидна: отдых подорожал почти вдвое.

Последствия уже проявляются. Поток клиентов экономкласса из России на Мальдивы сокращается. Чтобы не допустить переизбытка перевозки, Anex накануне зимы отказался от планов организовать свой ставший уже традиционным чартерный рейс из Москвы в Мале. Заместитель генерального директора туроператора Яна Муромова сказала нашей редакции: «В этом сезоне нам вполне достаточно регулярной перевозки “Аэрофлота” и иностранных компаний».

Схожая ситуация наблюдается и на некоторых других направлениях. Например, Fun & Sun решил не ставить рейсы в Гоа. Редакция TourDom.ru сообщала об этом в начале октября.

«Сокращение спроса на Мальдивы связано не только с повышением цен, но и с открытием новых направлений. Частично клиенты переориентировались на Таиланд, Бали, Кубу, Маврикий и другие страны», – сказал TourDom.ru гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

В PAC Group редакции подтвердили: бюджетную клиентуру оттягивает Таиланд. Более обеспеченные туристы выбирают Индонезию (Бали), где, по данным туроператора, за последнюю неделю вырос объем новогодних бронирований отелей 5*.

На эмиратском направлении ситуация для туроператоров, с одной стороны, более благоприятная, так как значительного подорожания наземных услуг удалось избежать. По оценке гендиректора «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова, отели подняли цены несильно, на 3–5% из-за инфляции. Однако, с другой стороны, баланс спроса и предложения поддерживать сложнее, так как намечается избыток регулярной перевозки. Например, между Москвой и Дубаем рейсы выполняет Emirates, flydubai, «Аэрофлот», «Победа». Кроме того, из Абу-Даби и Шарджи летают самолеты Etihad и Air Arabia. И с учетом того, что курс рубля не способствует выездному туризму, а корректировок по рейсам не предвидится, именно это направление может стать площадкой для демпинга.

Как сказал Артур Мурадян, отелей в Эмиратах достаточно, а вот перевозки – уже избыток.